Покупки в иностранных магазинах до 1 тысячи евро теперь не будут облагаться пошлиной

Порог беспошлинной покупки товаров в зарубежных онлайн-магазинах для россиян повысят с 200 до 1 тысячи евро.

Об этом в понедельник, 21 марта, заявил глава правительства России Михаил Мишустин.

Требования к весу товаров останутся как и прежде — не более 31 килограмма. Решение одобрено Советом Евразийской экономической комиссии и будет действовать до 1 октября 2022 года.

Повышение порога беспошлинного ввоза призвано сохранить доступ к привычным товарам для российских граждан, несмотря на санкции. Некоторые иностранные онлайн-магазины, добавил премьер-министр, уже принимают оплату картами «Мир». Он рассчитывает, что их число возрастет.