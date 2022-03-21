В Ленобласти «законсервируют» объекты культурного наследия

Два объекта культурного наследия из Ленобласти вошли в масштабную программу консервации памятников Минкультуры России.

В федеральной программе от Ленобласти участвуют — Доминиканский собор в Выборге и Никольский храм XII века в Старой Ладоге.

«В Ленобласти разделяют подобный подход к сохранению объектов культурного наследия. Уверен, что такой проект позволит продлить жизнь и поможет дождаться реставрационных работ многим значимым памятникам, которые сейчас находятся в аварийном состоянии и могут просто исчезнуть», — рассказал зампред Правительства Ленобласти — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Проект «Консервация» подразумевает выполнение первоочередных противоаварийных и консервационных работ на памятниках архитектуры, которые предотвратят угрозу их разрушения. До 1 марта 2023 года планируется выполнить противоаварийные работы на 56 объектах в 13 регионах России. На что уже выделено 576, 6 млн рублей.

Напомним, что в 2020 году Доминиканский монастырь в Выборге перешел в собственность государства. Петербургское подворье Оптиной пустыни отказалось от права пользования. После пожара 1989 года здание стоит без крыши.