Все на связи: ссылки на телеграм-каналы всех комитетов Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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Ранее ivbg.ru сообщал о том, что помимо официального аккаунта в Telegram к Александру Дрозденко можно напрямую обратиться во «ВКонтакте».

Также в Telegram присутствуют все комитеты правительства Ленинградской области. Обратиться к ним напрямую можно по ссылкам:

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17.03.2022 325
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