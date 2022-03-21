Все на связи: ссылки на телеграм-каналы всех комитетов Ленобласти

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что помимо официального аккаунта в Telegram к Александру Дрозденко можно напрямую обратиться во «ВКонтакте».

Также в Telegram присутствуют все комитеты правительства Ленинградской области. Обратиться к ним напрямую можно по ссылкам: