Все на связи: ссылки на телеграм-каналы всех комитетов Ленобласти

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что помимо официального аккаунта в Telegram к Александру Дрозденко можно напрямую обратиться во «ВКонтакте».
Также в Telegram присутствуют все комитеты правительства Ленинградской области. Обратиться к ним напрямую можно по ссылкам:
- Комитет по дорожному хозяйству.
- Комитет по местному самоуправлению.
- Комитет по внешним связям.
- Комитет по обращению с отходами.
- Комитет правопорядка и безопасности.
- Комитет экологического надзора.
- Комитет государственного жилищного надзора.
- Комитет по управлению государственным имуществом.
- Комитет цифрового развития.
- Комитет по строительству.
- Комитет по ЖКХ.
- Комитет градостроительной политики.
- Комитет экономического развития и инвестиций.
- Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка.
- Комитет по труду и занятости населения.
- Комитет по тарифам и ценовой политике.
- Комитет по здравоохранению.
- Комитет по социальной защите.
- Комитет общего и профессионального образования.
- Комитет по агропромышленному комплексу.
- Комитет по природным ресурсам.
- Комитет по животному миру.
- Комитет по топливно-энергетическому комплексу.
- Комитет по транспорту.
- Комитет по физической культуре и спорту.
- Комитет по сохранению культурного наследия.
- Комитет по молодёжной политике.
- Комитет по культуре и туризму.
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17.03.2022 325