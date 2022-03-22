На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 22 марта при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 13,41,74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 670-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
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А-181 «Магистральная»:
- км 25-28, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 101-107, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-181 «Скандинавия»:
- км 64-68 ограничение скорости движения в сторону Выборга с 08:00 до 20:00, замена СБО;
- подъезд к г. Выборгу № 1 км 0-6 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- подъезд к г. Выборгу № 2 км 0-9 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 100-159 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-121 «Сортавала»:
- км 19-37 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка и мойка дорожных знаков;
- км 24+150 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- км 37+100 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- км 37-0 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 36-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров;
- км 14-16 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров.