Три человека погибли в ДТП с грузовиком на КАД

Автор: Гузель Галимова
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Смертельное ДТП произошло утром 21 марта на 133 км внутреннего кольца КАД – столкнулись «Газель» и «Камаз» дорожной службы.

Три человека погибли в ДТП с грузовиком на КАД погибли три человека, кад, ДТП
Три человека погибли в ДТП с грузовиком на КАД погибли три человека, кад, ДТП
Три человека погибли в ДТП с грузовиком на КАД погибли три человека, кад, ДТП
Фото: 78.ru

По предварительным данным, 69-летний водитель «Газели» не справился с управлением и врезался в следовавший впереди «Камаз» дорожной службы. В результате аварии водитель «Газели» и два его пассажира погибли на месте, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Признаки опьянения у водителей отсутствуют. Проводится проверка.

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20.03.2022 124
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