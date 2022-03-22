Три человека погибли в ДТП с грузовиком на КАД

Смертельное ДТП произошло утром 21 марта на 133 км внутреннего кольца КАД – столкнулись «Газель» и «Камаз» дорожной службы.

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По предварительным данным, 69-летний водитель «Газели» не справился с управлением и врезался в следовавший впереди «Камаз» дорожной службы. В результате аварии водитель «Газели» и два его пассажира погибли на месте, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Признаки опьянения у водителей отсутствуют. Проводится проверка.