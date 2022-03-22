Второй подросток за два дня погиб под поездом в Ленобласти

По информации ivbg.ru, 21 марта около 15:30 на железнодорожной станции Кингисепп электропоезд сбил 15-летнего школьника. Подросток умер на месте.

По предварительным данным, наезд произошел вне зоны пешеходного перехода. Молодой человек шел вдоль путей в наушниках.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что 20 марта электропоезд насмерть сбил девушку возле станции «Бернгардовка» во Всеволожском районе Ленинградской области.