«Это будет бесполезно»: наемники из Франции передумали ехать на Украину

Французские наемники прошли ускоренный курс обучения, но в итоге не решились ехать на Украину.

Об этом днем, 22 марта, пишет РИА Новости, ссылаясь на France24.

Согласно заявлениям источника, в роли инструктора ускоренного курса выступил бывший французский спецназовец, а тренировки проходили в сельской местности рядом с Бордо. Однако ряд «новобранцев» уже стали сомневаться в своих «миротворческих» стремлениях.

У меня такое впечатление, что, если я поеду (на Украину), я поеду зря, что я умру в самом начале и что это будет бесполезно, — заявил один из наемников.

Теперь я в большей степени заинтересован в гуманитарной работе, — добавил другой.