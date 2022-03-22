«Это будет бесполезно»: наемники из Франции передумали ехать на Украину

Французские наемники прошли ускоренный курс обучения, но в итоге не решились ехать на Украину.
Об этом днем, 22 марта, пишет РИА Новости, ссылаясь на France24.
Согласно заявлениям источника, в роли инструктора ускоренного курса выступил бывший французский спецназовец, а тренировки проходили в сельской местности рядом с Бордо. Однако ряд «новобранцев» уже стали сомневаться в своих «миротворческих» стремлениях.
У меня такое впечатление, что, если я поеду (на Украину), я поеду зря, что я умру в самом начале и что это будет бесполезно, — заявил один из наемников.
Теперь я в большей степени заинтересован в гуманитарной работе, — добавил другой.
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21.03.2022 608