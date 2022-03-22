Проверочные работы в российских школах переносят на осень

Рособрнадзор перенес проведение всероссийских проверочных работ для школьников с весны на осень. Связано это с рисками распространения коронавируса.

Об этом 22 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора. Решение было принято с недавними заявлениями Минздрава о возможных вспышках заболеваемости Covid-19.

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 Рособрнадзором по согласованию с правительством Российской Федерации было принято решение о переносе сроков проведения всероссийских проверочных работ с весны на осень 2022 года. Их планируется провести с 19 сентября по 24 октября 2022 года. Новое расписание будет сформировано до 5 сентября этого года, — уточняют в ведомстве.