В Ленобласти за неделю разработали технологию производства новой офисной бумаги

Предприятие из Светогорска сумело разработать свою собственную технологию изготовления офисной бумаги без импортных химикатов.

Об этом пишет пресс-служба правительства Ленобласти 22 марта.

Так, «Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат» уже начал изготавливать новую офисную ECO-бумагу. Она производится без использования химикатов для отбеливания, которые из-за санкций сейчас находятся в дефиците.

Новый продукт компания «Сильвамо Корпорейшн Рус» разработала практически за неделю одновременно с поиском замены импортных химикатов, — пояснили в пресс-службе.

На данный момент продукция проходит испытания. Первые её отгрузки уже были сделаны клиентам для апробации.