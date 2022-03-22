«Пощечина НАТО»: в Китае оценили российский ракетный комплекс «Кинжал»

Китайские СМИ пишут, что первое применение Россией ракетного комплекса «Кинжал» на Украине стало пощечиной для НАТО.

Об этом вечером, 22 марта, пишет РИА Новости.

Первое применение российского гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» высоко оценили в Китае. Ряд СМИ КНР заявили, что комплекс не дал поводов скептикам сомневаться в его эффективности. Кроме того, в Китае считают, что это стало пощечиной для НАТО:

«…кинжал, который в любой момент может вонзиться в сердце…».

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 19 марта сообщил, что российские вооруженные силы применили гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал» для уничтожения подземного склада украинских силовиков.

Вероятно, сам того не желая, оценил российское оружие и президент США Джо Байден. Он заявил, что это «такая же боеголовка, как у любой другой ракеты. Большой разницы нет, кроме того, что ее почти невозможно остановить».