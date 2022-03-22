Данные российских пользователей попали в сеть. На интерактивной карте можно найти свои данные

Портал Saverudata публикует интерактивную карту с попавшими в сеть данными россиян. Среди опубликованной информации содержатся фамилии и имена, адреса, номера квартир и телефонов. Под «раздачу» попали также данные жителей Петербурга и Ленобласти.

В результате массовых кибер-атак на сайты РФ, персональные данные россиян утекли в сеть и теперь могут оказаться в распоряжении мошенников и спам-ботов. Портал Saverudata разработал специальную интерактивную карту. На ней можно узнать, какие именно данные были опубликованы. Особенно примечательно, что почти везде указывается сумма, которую человек потратил в популярном сервисе доставки еды.

В каждом регионе страны на карте указывается фактическое количество людей, данные которых утекли в интернет. Например, в Петербурге и Ленобласти произошла утечка информации о 3963 и 24 россиянах, соответственно.

Открытой информация оказалась даже о публичных и знаменитых людях.

Фото: карта утечки данных в Ленобласти Фото: карта утечки данных в Петербурге

Предварительно известно, что личная информация пользователей утекла из сервиса Яндекс.Еда. На сайте IT-компании информации о данном инциденте пока нет.