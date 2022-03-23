Ребенок сдал маму полиции из-за отказа купить IPhone 13 Pro

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 22 марта в полицию Москвы обратился 10-летний мальчик с заявлением на свою маму. По его словам, она ругается и нецензурно выражается.

Прибывшему участковому мать школьника объяснила ситуацию. По ее словам, ранее они с супругом отказали сыну в покупке IPhone 13 Pro.

Она также сообщила, что ребенок имеет диагноз «повышенная гиперактивность», поэтому к его словам следует относиться со скепсисом. В итоге конфликт был улажен.

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23.02.2022 5766
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