Как сообщают «Невские Новости», 14-летний подросток пришел в гости к своей однокласснице, в квартире кроме них находились еще трое. Они начали играть в «Правду или действие». Когда у мальчика закончились попытки выбирать правду, подростки начали давать ему неприличные задания.

В какой-то момент они дали задание просунуть половину тела между ступеньками двухъярусной кровати. В этот момент мальчик не понимал, что с ним хотят сделать одноклассники, и воспринял все в шутку.

Затем кто-то из ребят начал снимать с пострадавшего штаны и трусы, после чего один из них раздвинул его ягодицы и вставил что-то в задний проход. Один из зачинщиков заявил, что снимал происходящее на телефон, и пригрозил распространить запись, если школьник попробует рассказать кому-либо или отомстить.

Одна из одноклассниц созналась в этих издевательствах над сверстником и призналась, что участвовала в них. Ее версия совпала с историей пострадавшего.

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