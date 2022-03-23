Сразу две японские компании приостановили работу в России

Производитель шин Yokohama и поставщик электроники Sharp приостановили деятельность в России.

Так, производство шин японской компании Yokohama приостановили на заводе компании в Липецкой области. Причиной стали сложности с доставкой импортных материалов. Об этом 23 марта сообщил глава администрации области в своем tg-канале.

Также деятельность прекратил японский производитель техники Sharp. В данном случае приостановка поставок связана с ситуацией вокруг Украины.

сайте компании. Sharp Group в настоящее время приостанавливает поставки в Россию из-за последствий конфликта. Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать адекватные меры», — указано на официальномкомпании.

Тем временем, Южная Корея возобновляет с 1 апреля безвизовый режим с Россией. Однако посетить страну удастся не всем.