В поселки Приозерского района пришел газ

Завершено строительство межпоселкового газопровода к поселку Колосково с отводом на деревню Раздолье

Теперь перейти со сжиженного на природный газ смогут жители 481 квартиры в 15 многоквартирных домах деревни Раздолье. Также возможность подключиться к сетям газоснабжения получат котельная, обеспечивающая теплом школу, детский сад, дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, 245 индивидуальных жилых домов в Раздолье и 525 частных домов в Колосково.

«Объект протяженностью 8,4 километра с установкой четырех газораспределительных пунктов построен по программе развития газоснабжения и газификации Ленобласти на 2021-2025 год. После ввода в эксплуатацию распределительных газопроводов можно будет приступить к догазификации домовладений и в Колосково, и в Раздолье», ― отметил заместитель председателя правительства Ленобласти по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.

Напомним, что субсидии для ленинградцев увеличены с 145 тыс. рублей до 180, а для льготников с 165 тысяч рублей до 200. При этом инвалиды, ветераны, участники Великой Отечественной войны могут рассчитывать на субсидию в 300 тысяч рублей. 35 тысяч рублей из этой суммы можно потратить на покупку газовой плиты, котла, водонагревателя.

Подать заявку можно онлайн или офлайн:

— на портале Единого оператора газификации РФ connectgas.ru

— на сайте www.gazprom-lenobl.ru

— по электронной почте okno@gazprom-lenobl.ru

— на портале «Госуслуги» https://www.gosuslugi.ru

— в Единых центрах предоставления услуг компании «Газпром газораспределение Ленинградская область».

Ленобласть стала первым регионом, где началась бесплатная газификация. Поправки о бесплатном подключении населения к газу 1 июня приняла Госдума. Оценить масштаб работ по планируемой газификации региона можно по ссылке. Информацию по догазификации можно посмотреть на сайте.