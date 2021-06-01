Госдума приняла поправки о бесплатном подключении населения к газу

Госдума в ходе заседания во вторник приняла во втором и третьем, окончательном, чтении нормы о бесплатном подключении населения России к газу.

Инициатива была оформлена в виде поправок ко второму чтению законопроекта, по которому организации-собственники систем газоснабжения будут обязаны осуществлять мероприятия, направленные на повышение пропускной способности газотранспортных систем.

Согласно принятым поправкам, подведение газа к участку будет производиться бесплатно для граждан. Как ранее заявлял один из соавторов инициативы — глава думского комитета по энергетике Павел Завальный, процесс подключения газа будет максимально удобным и простым для людей.