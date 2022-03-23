Чубайс покинул пост спецпредставителя президента и уезжает из России

Данный пост Анатолий Чубайс занимал с 2020 года.

Об этом стало известно ТАСС днем, 23 марта.

Анатолий Чубайс покидает пост специального представителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сообщает агенству источник из окружения Чубайса.

Да, это правда. Анатолий Борисович покидает этот пост, — сказал он.

Кроме того, предварительно известно, что российский политик покинул страну. Эта информация уточняется.