Чубайс покинул пост спецпредставителя президента и уезжает из России

Автор: Анастасия Щербакова
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Данный пост Анатолий Чубайс занимал с 2020 года.

Об этом стало известно ТАСС днем, 23 марта.

Анатолий Чубайс покидает пост специального представителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сообщает агенству источник из окружения Чубайса.

Да, это правда. Анатолий Борисович покидает этот пост, — сказал он.

Кроме того, предварительно известно, что российский политик покинул страну. Эта информация уточняется.

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