Подтвердить аккаунт на Rutube можно будет через «Госуслуги»

Минцифры работают над возможностью верифицировать аккаунт на Rutube через портал «Госуслуг».

Министерство цифровизации РФ работает над технической возможностью дать пользователям Rutube верифицировать свой аккаунт через «Госуслуги», пишет РИА Новости вечером, 23 марта.

Минцифры работает над тем, чтобы предоставить пользователям платформы Rutube возможность верификации аккаунта и через Госуслуги, — говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что пользователи и авторы контента могут регистрироваться на платформе и привычным способом, а верифицировать аккаунт, заполнив анкету в личном кабинете.