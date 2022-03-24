Основатель WikiLeaks Ассанж женился на своем адвокате в лондонской тюрьме

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж женился на адвокате Стелле Моррис в тюрьме Белмарш в Лондоне. На свадьбе присутствовали шесть гостей, в том числе и двое сыновей пары. Ассанж и Моррис были обручены пять лет.

«Это не тюремная свадьба, это признание в любви и стойкости, несмотря на тюремные стены, несмотря на политические преследования, несмотря на произвольные задержания, несмотря на вред и преследования Джулиана и нашей семьи», — сообщила Стелла Моррис

Ранее Верховный суд Великобритании отказал Джулиану Ассанжу в праве обжаловать решение о его экстрадиции в США. На родине ему грозит до 175 лет тюрьмы за обнародование переписки, компрометирующей кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, в октябре 2016 года, незадолго до выборов.