Неизвестные устроили стрельбу по дачному дому в Кротово

В полицию 22 марта обратилась жительница Петербурга. Она рассказала, что неизвестные обстреляли ее дачный дом в поселке Кротово Приозерского района.

Прибывшие на место полицейские обнаружили у дома несколько гильз. Экспертиза показала, что стрельба велась из карабина «ВПО-208» и еще одного оружия аналогичного калибра.

КК счастью, никто не пострадал. В этот момент в доме никого не было, женщина приезжает в поселок только во время дачного сезона.

Стрелков разыскивают. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».