Артисты Мариинского театра покажут в Тихвине «Сказка о царе Салтане»

Оперу представят на сцене местного дворца культуры к 178-летию Николая Андреевича Римского-Корсакова, который родился в Тихвине

Постановку оперы представят на ежегодном фестивале музыки Римского-Корсакова в Тихвине 26 и 27 марта. Выступят два состава исполнителей. Так, в партии Царевны Лебедь можно услышать Альбину Шагимуратову и Антонину Весенину. В другой центральной женской партии — царевны Милитрисы выступают Ирина Чурилова и Мария Баянкина. Тенора Михаил Векуа и Александр Трофимов выйдут на сцену в роли царевича Гвидона, а Вадим Кравец и Андрей Серов будут петь партию царя Салтана.

Как отметил художественный руководитель, директор и дирижёр оркестра Мариинского театра Валерий Георгиев, традицию проводить музыкальные фестивали в городах, где родились и выросли знаменитые композиторы, начали именно с Тихвина.