В Кингисеппе мужчина нашел на улице гранату — фото

Сегодня утром, 24 марта, в Кингисеппе местный житель во время прогулки с собакой обнаружил подозрительный предмет, похожий на гранату.

Боеприпас лежал на газоне на улице Жукова. Территорию оперативно оцепили сотрудники экстренных служб. На месте работали специалисты ОМОН «Бастион, сообщает ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Позже выяснилось, что это граната для игры в страйкбол, которая не представляет опасности для окружающих. Предположительно она пролежала там всю зиму.