Видео: онкологи спасли 92-летнего блокадника, удалив ему 20 килограммов опухоли в Петербурге

Липосаркому у ветерана выявили еще в 2019 году, но тогда он отказался от операции. В таком возрасте это огромный риск. Однако опухоль давила на внутренние органы, и повседневная жизнь стала мучительной.

Доктора НМИЦ онкологии им. Петрова в Песочном провели уникальную и успешную операцию, удалив липосаркому размером в четыре кирпича и весом почти в 20 килограммов.

Операция считается уникальной в медицинской практике, поскольку сочетала в себе несколько опасных факторов: возраст, сопутствующие патологии и большую распространенность опухолевого процесса.