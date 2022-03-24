Небольшие осадки и до +8°C — погода в Ленобласти на 25 марта

Автор: Гузель Галимова
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В пятницу, 25 марта, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

Днем в большинстве районов пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами умеренные. Температура воздуха ночью +1…-4°C, местами до -9°C, днем +3…+8°C.

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Ветер ночью восточный, юго-восточный, днём южный, юго-западный 3-8 м/с, в конце дня на западе 6-11 м/с. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

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