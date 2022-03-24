После утечки данных россиян «Яндекс. Еда» позволит пользователям удалять личную информацию

Автор: Анастасия Щербакова
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Спустя два дня после после массовой утечки данных россиян, «Яндекс» прокомментировал данный инцидент. В компании обещают исправиться и уже работают над новой функцией. 

О громком инциденте ivbg.ru писал одним из первых. В своем материале мы подробно описывали, что именно произошло.

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22.03.2022 1383

На тогда еще действующем сайте Saverudata, вы могли найти информацию о себе или своих близких на специальной карте. Под «раздачу» попали также жители Петербурга и Ленобласти. РКН уже заблокировал данный портал.

На нем анонимы на интерактивной карте разместили фамилии и имена, адреса, номера квартир и телефонов, а также сумму потраченных денег за пол года в сервисе «Яндекс.Еда».

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Спустя два дня «Яндекс» отреагировал на случившееся. Как пишет портал DTF 24 марта, в компании сожалеют, что произошла такая массовая утечка данных и принесли извинения пользователям. Также в «Яндекс» уточнили, что создатели сайта Saverudata скомпоновали данные «Яндекс. Еды» с информацией, утёкшей из других компаний.

Теперь IT-гигант работает над новой функцией. В будущем «Яндекс.Еду» планируют подключить к инструменту управления данными — пользователи смогут посмотреть, какая информация у них накопилась и при желании удалить её навсегда.

Ранее мы также писали о том, что Роскомнадзор составил административный протокол в отношении «Яндекс.Еда». За нарушение законодательства о персональных данных компания заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей.

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