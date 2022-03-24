Новая школа и детский садик готовятся принять детей в деревне Осельки

Здание новой школы и детского сада в деревне Всеволожского района достроено и подключено ко всем инженерным сетям.

Госстройнадзор Ленобласти уже выдал заключение о соответствии объекта, построенного программе «Современное образование Ленобласти», проектной документации и ожидает заявление на ввод объекта в эксплуатацию от застройщика.

Открытие новой школы на 300 мест с дошкольным отделением на 100 мест намечено на 1 сентября 2022 года.

В образовательном учреждении предусмотрены библиотека, спортзал, актовый зал. Детский сад на сто малышей будет принимать детей в возрасте от одного года. В садике предусмотрены музыкальный и физкультурный залы. На участке — игровые и физкультурные площадки.

Напомним, что для зачисления ребенка в детский сад необходимо подать заявление на Едином портале госуслуг, Региональном портале госуслуг, портале «Образование в Ленобласти», в МФЦ или в органе местного самоуправления, на территории которого расположен детский сад.