В Тосненском районе под суд пойдет многодетный отец, истязавший собственных детей

Тосненская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Тосно. Ему вменяют три статьи.

Следствие установило, что с августа по сентябрь 2021 года обвиняемый систематически избивал и совершал другие насильственные действия в отношении своих детей девяти, восьми и семи лет. Своими действиями он причинил им физические и психические страдания. Кроме того, в декабре 2020 года он угрожал старшей дочери убийством ножом, сообщили в прокуратуре.

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Его обвиняют по следующим статьям «Истязание, в отношении трех лиц, заведомо несовершеннолетних», «Угроза убийством», «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в суд.