Россиянам предлагают туры в другие страны за картами Visa и MasterCard

Как сообщает «Ассоциация Туроператоров», после ограничения работы российских карт Visa и MasterCard туроператоры начали предлагать россиянам туры в другие страны для оформления банковских карт этих платежных систем.
В частности, такие туры запустил оператор «ВЕДИ Групп». Предлагается трехдневный тур в Узбекистан, в ходе которого их целенаправленно повезут в местный банк, где можно оформить карты Visa или MasterCard.
Стоимость туров – от 23 тысяч рублей. В сумму входят проживание и трансферы. Экскурсии и перелеты оплачиваются дополнительно. Операторы рассматривают организацию поездок в Армению, Казахстан, Узбекистан, Киргизию и Турцию.
Вам будет интересно
О самых популярных, классических и типичных фразах телефонных мошенников рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев. Список фраз: «Я из Следственного комитета/полиции/ФСБ/прокуратуры,...
17.02.2022 5853