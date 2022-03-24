Россиянам предлагают туры в другие страны за картами Visa и MasterCard

Как сообщает «Ассоциация Туроператоров», после ограничения работы российских карт Visa и MasterCard туроператоры начали предлагать россиянам туры в другие страны для оформления банковских карт этих платежных систем.

В частности, такие туры запустил оператор «ВЕДИ Групп». Предлагается трехдневный тур в Узбекистан, в ходе которого их целенаправленно повезут в местный банк, где можно оформить карты Visa или MasterCard.

Стоимость туров – от 23 тысяч рублей. В сумму входят проживание и трансферы. Экскурсии и перелеты оплачиваются дополнительно. Операторы рассматривают организацию поездок в Армению, Казахстан, Узбекистан, Киргизию и Турцию.