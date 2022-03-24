Philip Morris оставил россиян без нового IQOS

Табачный концерн ищет варианты выхода с российского рынка.
Об этом в четверг, 24 марта, сообщает компания в своем пресс-релизе. В нем указывается, что такое решение связано с логистическими трудностями и изменениями в регуляторной среде.
Концерн уже прекратил выпуск ряда сигаретных продуктов, отменила планы по производству более 20 млрд стиков для IQOS и инвестициям в них в размере 150 млн долларов. Так же компания отменила запуски новых продуктов. Так, россияне не увидят новой версии системы нагревания табака IQOS. Его должны были представить в этом месяце.
Гендиректор Philip Morris Яцек Ольчак заявил, что в России работает более 3,2 тысяч сотрудников. Компания продолжит выплачивать им зарплату и выполнять другие юридические обязательства.
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24.03.2022 54