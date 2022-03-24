В Ленобласти спрос на муку вырос на 165%

В марте спрос на муку в Ленобласти вырос на 165%, жители региона также активно раскупают крупы, сахар и соль.

В марте наблюдается повышенный спрос на муку (+165%), крупу (+101%), сахар (+90%), соль (+94%), растительное масло (+90%). Сейчас на территории региона работают порядка 24 торговых сетей, из которых 21 сеть – федеральная и три торговые сети – региональные. Об этом стало известно на встрече Александра Дрозденко с представителями Фонда поддержки предпринимательства региона, УФАС, торговых сетей и общепита, сообщает телеканал «ЛенТВ24».

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По словам председателя регионального комитета экономического развития Дмитрия Ялова, ситуация по оборотам в торговле стабильная. Тем не менее, сказывается ажиотажный спрос на определенные виды продукции и замедленный эффект от некоторых решений.

Он также добавил, что иностранные компании, которые приостановили работу в регионе, продолжат платить зарплату сотрудникам.

Напомним, что жители Ленинградской области могут пожаловаться на рост цен в магазинах несколькими способами:

— по номеру телефона: +7 812 274-30-70;

— на электронный адрес: to47@fas.gov.ru;

— по номеру телефона 8 800 302-08-13, доп. #1 (правительство Ленинградской области).