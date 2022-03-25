СберБанк и группа компаний «Самолет» предлагают ипотечную программу со ставкой ниже 10%

СберБанк и девелоперская группа «Самолет» представили субсидированную ипотечную программу со ставкой 9,99% годовых на весь срок действия кредитного договора.

Размер первоначального взноса составляет от 20% стоимости жилья. Сумма кредита — до 30 млн рублей, кредит выдается на срок до 20 лет. Ставка доступна при проведении сделки с помощью услуги «Сервис электронной регистрации», которую предоставляет Домклик от Сбера, Необходимое условие действия программы – оформление полиса комплексного страхования. Покупателям доступны к приобретению квартиры и апартаменты во всех строящихся проектах группы «Самолет» — это 24 комплекса в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Подобрать подходящую недвижимость ГК «Самолет» можно онлайн на Домклик.

Кроме того, клиенты могут воспользоваться услугой «Сервис безопасных расчетов» от Домклик. Сервис позволяет удобно и надежно осуществить безналичный взаиморасчет за объект недвижимости между покупателем и продавцом.

Ставку 9,99% можно получить после согласования застройщиком на этапе согласования квартиры. Для этого клиенту необходимо обратиться в офис продаж или контактный центр ГК «Самолёт».

Более подробно ознакомиться с условиями программы можно в офисах и на сайте группы «Самолет».