Дрозденко: поставщики, шантажирующие Ленобласть сокращением питания в школах, рискуют в перспективе потерять подряды

Губернатор Ленинградской области порекомендовал поставщикам школьного питания, которые потребовали дополнительного финансирования под угрозой уменьшения порций в столовых школ региона, работать напрямую с производителями, а не с посредниками и перекупщиками.

Отпускная цена продукции на агропромышленных предприятиях в Ленинградской области возросла с 1,5% до 3%. С начала 2022 года правительство региона уже увеличило стоимость школьного питания на 8%. Также были разрешены авансирование поставок и замена продуктов одной категории по согласованию с Роспотребнадзором. В частности, бананы на яблоки.

Губернатор рассказал, что вопрос обсуждался на заседании оперативного штаба. И в некоторых районах Ленинградской области прорабатывают вариант с восстановлением работы школьных столовых и содержанием поваров в школах.

«Еще одна возможность — создание единой базы-поставщика для снабжения ленинградскими продуктами всех соцучреждений области», – рассказал Александр Дрозденко

Глава региона отметил, что поставщики, считающие возможным угрозы по сокращению поставок питания в школы из-за сиюминутной выгоды, рискуют в перспективе потерять подряды в Ленинградской области.