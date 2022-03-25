«Не хочу верить в безнадежность»: в Сланцах месяц ищут пропавшую 53-летнюю женщину

Надежда Логинова пропала в Сланцах ровно месяц назад. Она ушла из дома и не вернулась. Родственники женщины не теряют веры ее найти и просят любой помощи.

В социальных сетях Ленинградской области эта ориентировка распространяется последний месяц. Однако заветная подпись «Найдена. Жива» так и не появилась даже спустя месяц активных поисков.

Надежда пропала в Сланцах 26 февраля и до сих пор родственники не имеют даже малейшего представления о том, где она может находиться. В очередной раз близкие жительницы Сланцев публикуют в соцсетях мольбу о помощи в нахождении пропавшей женщины.

Народ, люди. Не устаю просить автолюбителей. Проверьте, пожалуйста, свои авторегистраторы. Может я уже и похожа на дуру — столько раз писать одно и тоже — но я не хочу верить в безнадежность. Любая информация будет проверена. Скоро уже месяц. Не молчите, — просят о помощи близкие Надежды.