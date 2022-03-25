Петербургским бездомным дали шанс на нормальную жизнь

В Петербурге открывается первый в России ресторан, где обслуживать посетителей будут бывшие бездомные. Один из них — Дмитрий. Он активно стажируется и волнуется перед открытием нового заведения.

Благотворительный проект «Ночлежка» запускает еще один формат помощи бездомным. Скоро в Северной столице откроется уникальный ресторан «Вход с улицы», где бездомные, ставшие на путь без наркотиков и саморазрушения, предстанут перед посетителями в амплуа поваров и официантов.

Видеорепортаж подготовили журналисты tg-канала Mash на Мойке. Им удалось поговорить с одним из участников проекта по имени Дмитрий. Он и его коллеги осваивают ресторанное ремесло, проживают в «Ночлежке», а за работу в новом ресторане будут получать 20 тысяч рублей в месяц. Впоследствии участники проекта смогут попасть на работу в заведений Петербурга и Москвы. Ряд ресторанов и кафе уже выделяют такие места.

На видео — Дмитрий, бывший бездомный со всеми сопутствующими атрибутами такой жизни — алкоголизм, наркотики и сон в подъездах. Уже несколько лет он «в завязке» и сейчас переживает, что еще не всему научился в новом ремесле.