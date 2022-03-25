Спасатели эвакуировали 8 взрослых и 1 ребенка со льда в Кронштадте

МЧС забрали со льда в 5 км от дамбы в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга 9 человек.

Об этом стало известно порталу 78.ru вечером, 25 марта.

Всех нарушителей вытащили со льда на берег. Одним из эвакуированных оказался 6-летний ребёнок. Как уточняет источник издания, пострадавших нет.

МЧС напоминает, что выход на лёд сейчас смертельно опасен. В последние дни температура воздуха в Петербурге приблизилась к нулю. Это непосредственно влияет на толщину льда.