Коллекторы угрожают взорвать детский сад в Петербурге за долги воспитателя

В Приморском районе коллекторы отчаянно пытаются выбить 500 тысяч рублей долга из педагога. Угрозы начали поступать и учреждению, где работает женщина.

Об этом стало известно редакции Mash на Мойке. По данным tg-канала, специалисты по выбиванию долгов грозятся взорвать детский сад в Петербурге на 800 детей.

В частности, речь идет о сотрудниках агентства «СВД». Коллекторы в обход морали и «Закона о коллекторах» стали звонить начальнице задолжавшей женщины. По ее словам, неизвестные три дня звонят ей на личный номер и заставляют повлиять на подчинённую педагога. Директриса детского учреждения в итоге обратилась в полицию.

К слову, долг, который выбивает агентство с воспитателя сада, принадлежит не ей. Пол миллиона женщине оставил её недавно испарившийся муж. Задолженность была продана коллекторам и теперь жизнь как самой должницы, так и ее близких превратилась в кошмар.