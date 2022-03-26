В России могут «узаконить» подработки

Автор: Анастасия Щербакова
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В России предлагают ввести возможность трудоустраиваться работнику в другую компанию без прерывания трудовых отношений с основной работой.

В России до 31 декабря текущего года могут принять следующую инициативу:  работник сможет устраиваться на предприятие без прерывания трудового договора с основным работодателем. Действие текущего трудового соглашения будет только приостанавливаться. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Проект постановления правительства разработан для обеспечения устойчивости и развития экономики страны в условиях внешнего санкционного давления, — указывается в сообщении ведомства.

С новым работодателем будет заключаться срочный договор, который может быть продлён по соглашению сторон. Такая мера должна помочь работникам сохранить высокий уровень дохода, а компаниям — персонал даже в случае временных трудностей.

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