Глава ЛНР допустил проведение референдума о вступлении в состав России

По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, в ближайшее время в республике (ЛНР) может пройти референдум на тему вступления в состав России.

«Народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение. Я почему-то уверен, что это именно так и будет», — заявил Леонид Пасечник

Для проведения референдума о вхождении ЛНР в состав России сейчас неподходящее время, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.