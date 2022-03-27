Глава ЛНР допустил проведение референдума о вступлении в состав России

По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, в ближайшее время в республике (ЛНР) может пройти референдум на тему вступления в состав России.
«Народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение. Я почему-то уверен, что это именно так и будет», — заявил Леонид Пасечник
Для проведения референдума о вхождении ЛНР в состав России сейчас неподходящее время, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
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