Глава ЛНР допустил проведение референдума о вступлении в состав России

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, в ближайшее время в республике (ЛНР) может пройти референдум на тему вступления в состав России.

«Народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение. Я почему-то уверен, что это именно так и будет», — заявил Леонид Пасечник

Для проведения референдума о вхождении ЛНР в состав России сейчас неподходящее время, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Вам будет интересно
Глава ЛНР допустил проведение референдума о вступлении в состав России лнр
"Наши бьют по нам": жительница Харькова рассказала о подлости ВСУ
По словам местной жительницы, войска ВСУ обстреливают жилые дома, где прячется мирное население. Видео распространяется по социальным сетям и уже добралось...
26.02.2022 5620
Автор
Поделиться