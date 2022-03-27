Трое вынесли из сарая в Ропше имущество на полмиллиона

По информации ivbg.ru, 26 марта задержаны 25-летний безработный житель деревни Рассколово и два гражданина Узбекистана из Красного села в возрасте 25-и и 32-х лет.

Задержанных подозревают в том, что в начале марта 2022 года они проникли в один из сараев на частном участке в поселке Ропша в Ломоносовском районе. Их добычей стало его содержимое на общую сумму в 500 000 рублей.

Следствие не исключает, что сарай в Ропше – не единственная постройка, которую обворовали ныне задержанные.