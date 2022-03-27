Красный Крест опроверг заявление Украины о том, что жителей Мариуполя принудительно вывозят в Россию

Ранее официальные представители украинской стороны неоднократно допускали заявления о том, что жителей Мариуполя якобы принудительно вывозят в Россию.

Международный Комитет Красного Креста (МККК) выпустил соответствующее заявление.

«МККК никогда не помогает организовывать или проводить принудительную эвакуацию. Это касается всех мест, где мы работаем. Мы не поддержим ни одну операцию, которая идет вразрез с волей людей и нашими принципами», – указано в заявлении