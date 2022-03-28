Список победителей «Оскара — 2022»

В кинотеатре Dolby Theatre города Лос-Анджелес прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар» Академии кинематографических искусств и наук. В 2022 году на мероприятие впервые за четыре года пригласили ведущих – актрису Реджину Холл, комиков Эми Шумер и Ванду Сайкса.

Список лауреатов «Оскара — 2022»:

Лучший фильм – «CODA: Ребенок глухих родителей».

Лучший режиссер – Джейн Кэмпион за «Власть пса».

Лучший актер – Уилл Смит за «Король Ричард».

Лучшая актриса – Джессика Честейн за «Глаза Тэмми Фэй».

Лучшая женская роль второго плана – Ариана Дебос за «Вестсайдская история».

Лучшая мужская роль второго плана – Трой Коцур за «CODA: Ребенок глухих родителей».

Лучший оригинальный сценарий – Кеннет Брана за «Белфаст».

Лучший адаптированный сценарий – Шан Хидер за «CODA: Ребенок глухих родителей».

Лучшая операторская работа – Грэг Фрейзер за «Дюна».

Лучшие визуальные эффекты – «Дюна».

Лучший звук – «Дюна».

Лучший оригинальный саундтрек – Ханс Циммер за «Дюна».

Лучшая песня – «No Time To Die» Билли Айлиш из «Не время умирать»;

Лучший монтаж – Джо Уокер за «Дюна».

Лучший грим и прически – «Глаза Тэмми Фэй».

Лучшие костюмы – «Круэлла».

Лучшая работа художника-постановщика – «Дюна».

Лучший анимационный фильм – «Энканто».

Лучший фильм на иностранном языке – «Сядь за руль моей машины» (Япония).

Лучший документальный фильм – «Лето соула».

Лучший игровой короткометражный фильм – «Долгое прощание».

Лучший анимационный короткометражный фильм – «Стеклоочиститель.

Лучший документальный короткометражный фильм – «Королева баскетбола».

Самый популярный фильм по версии фанатов – «Армия мертвецов».

Лучшая сцена блокбастера по версии фанатов – Флэш спасает мир в «Лиге справедливости Зака Снайдера».

Единственным претендентом на «Оскар» от России был короткометражный мультфильм Антона Дьякова «БоксБалет» о романе балерины и боксера. Он был номинирован в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм».