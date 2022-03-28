Список победителей «Оскара — 2022»

В кинотеатре Dolby Theatre города Лос-Анджелес прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар» Академии кинематографических искусств и наук. В 2022 году на мероприятие впервые за четыре года пригласили ведущих – актрису Реджину Холл, комиков Эми Шумер и Ванду Сайкса.
Список лауреатов «Оскара — 2022»:
- Лучший фильм – «CODA: Ребенок глухих родителей».
- Лучший режиссер – Джейн Кэмпион за «Власть пса».
- Лучший актер – Уилл Смит за «Король Ричард».
- Лучшая актриса – Джессика Честейн за «Глаза Тэмми Фэй».
- Лучшая женская роль второго плана – Ариана Дебос за «Вестсайдская история».
- Лучшая мужская роль второго плана – Трой Коцур за «CODA: Ребенок глухих родителей».
- Лучший оригинальный сценарий – Кеннет Брана за «Белфаст».
- Лучший адаптированный сценарий – Шан Хидер за «CODA: Ребенок глухих родителей».
- Лучшая операторская работа – Грэг Фрейзер за «Дюна».
- Лучшие визуальные эффекты – «Дюна».
- Лучший звук – «Дюна».
- Лучший оригинальный саундтрек – Ханс Циммер за «Дюна».
- Лучшая песня – «No Time To Die» Билли Айлиш из «Не время умирать»;
- Лучший монтаж – Джо Уокер за «Дюна».
- Лучший грим и прически – «Глаза Тэмми Фэй».
- Лучшие костюмы – «Круэлла».
- Лучшая работа художника-постановщика – «Дюна».
- Лучший анимационный фильм – «Энканто».
- Лучший фильм на иностранном языке – «Сядь за руль моей машины» (Япония).
- Лучший документальный фильм – «Лето соула».
- Лучший игровой короткометражный фильм – «Долгое прощание».
- Лучший анимационный короткометражный фильм – «Стеклоочиститель.
- Лучший документальный короткометражный фильм – «Королева баскетбола».
- Самый популярный фильм по версии фанатов – «Армия мертвецов».
- Лучшая сцена блокбастера по версии фанатов – Флэш спасает мир в «Лиге справедливости Зака Снайдера».
Единственным претендентом на «Оскар» от России был короткометражный мультфильм Антона Дьякова «БоксБалет» о романе балерины и боксера. Он был номинирован в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм».
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19.03.2022 313