Список победителей «Оскара — 2022»

Автор: Сергей Агутин
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В кинотеатре Dolby Theatre города Лос-Анджелес прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар» Академии кинематографических искусств и наук. В 2022 году на мероприятие впервые за четыре года пригласили ведущих – актрису Реджину Холл, комиков Эми Шумер и Ванду Сайкса.

Список лауреатов «Оскара — 2022»:

  • Лучший фильм – «CODA: Ребенок глухих родителей».
  • Лучший режиссер – Джейн Кэмпион за «Власть пса».
  • Лучший актер – Уилл Смит за «Король Ричард».
  • Лучшая актриса – Джессика Честейн за «Глаза Тэмми Фэй».
  • Лучшая женская роль второго плана – Ариана Дебос за «Вестсайдская история».
  • Лучшая мужская роль второго плана – Трой Коцур за «CODA: Ребенок глухих родителей».
  • Лучший оригинальный сценарий – Кеннет Брана за «Белфаст».
  • Лучший адаптированный сценарий – Шан Хидер за «CODA: Ребенок глухих родителей».
  • Лучшая операторская работа – Грэг Фрейзер за «Дюна».
  • Лучшие визуальные эффекты – «Дюна».
  • Лучший звук – «Дюна».
  • Лучший оригинальный саундтрек – Ханс Циммер за «Дюна».
  • Лучшая песня – «No Time To Die» Билли Айлиш из «Не время умирать»;
  • Лучший монтаж – Джо Уокер за «Дюна».
  • Лучший грим и прически – «Глаза Тэмми Фэй».
  • Лучшие костюмы – «Круэлла».
  • Лучшая работа художника-постановщика – «Дюна».
  • Лучший анимационный фильм – «Энканто».
  • Лучший фильм на иностранном языке – «Сядь за руль моей машины» (Япония).
  • Лучший документальный фильм – «Лето соула».
  • Лучший игровой короткометражный фильм – «Долгое прощание».
  • Лучший анимационный короткометражный фильм – «Стеклоочиститель.
  • Лучший документальный короткометражный фильм – «Королева баскетбола».
  • Самый популярный фильм по версии фанатов – «Армия мертвецов».
  • Лучшая сцена блокбастера по версии фанатов – Флэш спасает мир в «Лиге справедливости Зака Снайдера».

Единственным претендентом на «Оскар» от России был короткометражный мультфильм Антона Дьякова «БоксБалет» о романе балерины и боксера. Он был номинирован в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм».

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19.03.2022 313
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