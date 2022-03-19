Единственному номинанту на «Оскар» от России не дали визу в США

Как сообщает ТАСС, Антон Дьяков не поедет на церемонию награждения 28 марта. Он не смог подать документы на визу в России, потому что американские посольства закрыты. Режиссер обратился в консульство США в другой стране, но на собеседование его не пригласили.
«Я остаюсь номинантом, этого уже не отнять, но сама поездка на церемонию невозможна», – резюмировал Антон Дьяков
Антон Дьяков – режиссер-аниматор, лауреат множества российских и международных фестивалей. В 2019 году на петербургской студии «Мельница» он создал короткометражный мультфильм «БоксБалет» о романе балерины и боксера. Фильм стал единственным претендентом на «Оскар» от России. Номинирован в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм».
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04.03.2022 934