Россиянам разрешили пользоваться Facebook* и Instagram*

Россияне могут без риска быть привлеченными к ответственности продолжать пользоваться заблокированными в стране соцсетями Facebook* и Instagram*. Это следует из решения Тверского суда Москвы, которое опубликовано на сайте столичных судов общей юрисдикции.

«Данные меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании Meta* физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности», — говорится документе.

Напомним, 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России Facebook* и Instagram* за экстремистскую деятельность.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.