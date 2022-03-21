Суд запретил в России Facebook и Instagram за экстремистскую деятельность

Социальные сети, принадлежащие компании Meta, признаны экстремистскими на территории России.

Об этом передает журналист РИА Новости в понедельник, 21 марта, по итогам заседания суда, где было вынесено соответствующее решение.

Генпрокуратура РФ объяснила необходимость запретить сервисы, чтобы оградить россиян от нарушения их прав. Так, Instagram проигнорировал порядка 4,5 тысяч требований об удалении фейков о спецоперации ВС РФ на Украине и призывы к несанкционированным митингам.

Ранее мы сообщали, что Роскомнадзор все-таки решил ограничить доступ к сервису Instagram из-за призывов к насилию в отношении граждан России.

Соответствующая информация 11 марта появилась на сайте ведомства. Решение было принято на основании требования Генеральной прокуратуры РФ.

В ведомстве уточняли, что в социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе и военнослужащих.