«Просто сидел и умер»: на станции метро в Петербурге умер пассажир

В вестибюле станции метро «Старая Деревня» в Петербурге скоропостижно скончался мужчина.

Об этом 28 марта пишет портал Невские новости со ссылкой на экстренные службы и свидетельства очевидцев.

Тело мужчины, прикрытое тканью, напугало пассажиров метро минувшим утром. Никаких признаков насильственной смерти или преступления не было зафиксировано. На месте происшествия дежурила полиция.

Как уточняют пассажиры, наблюдавшие за происходящим, усопший будто заснул на скамейке. Позже сотрудники метрополитена обратили внимание на мужчину, находящегося в нехарактерной позе.

Будто просто сидел и умер, — делятся свидетели.