Ленобласть вошла в топ-15 регионов России по уровню зарплат в небольших городах

Ленобласть заняла 14 место в рейтинге российских регионов по зарплатам в малых и средних населенных пунктах. Соответствующий рейтинг составило РИА Новости.
В Ленобласти средняя зарплата в прошлом году выросла на 10,6% до 53,1 тысячи рублей. Самые высокие зарплаты в малых и средних населенных пунктах получают жители северных и дальневосточных регионов — Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Магаданской и Сахалинской областей.
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16.03.2022 355
Издание обмечает, что зарплаты в малых и средних городах России примерно на четверть ниже, чем в крупных населенных пунктах.
Ранее Ленобласть вошла в пятерку регионов СЗФО с самыми высокими зарплатами.