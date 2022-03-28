Жуткая авария с летальным исходом произошла на Киевском шоссе — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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Очевидец делится кадрами с места ДТП на Киевском шоссе в Ленинградской области. 

Видео последствий аварии на участке шоссе в сторону Гатчины появилось в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб днем, 28 марта.

Судя по кадрам, белый внедорожник зажало между бензовозом и легковым автомобилем. Предварительно известно об одном погибшем. Остальные обстоятельства аварии выясняются.

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28.03.2022 61
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