Жуткая авария с летальным исходом произошла на Киевском шоссе — видео

Очевидец делится кадрами с места ДТП на Киевском шоссе в Ленинградской области.

Видео последствий аварии на участке шоссе в сторону Гатчины появилось в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб днем, 28 марта.

Судя по кадрам, белый внедорожник зажало между бензовозом и легковым автомобилем. Предварительно известно об одном погибшем. Остальные обстоятельства аварии выясняются.