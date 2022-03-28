Омбудсмен по Ленобласти представил Александру Дрозденко доклад по итогам 2021 года

Глава Ленобласти выслушал доклад Сергея Шабанова и поблагодарил аппарат уполномоченного за приложенные в течение года силы и содействие в защите прав и конституционных интересов жителей области

Согласно представленному докладу, в 2021 году в аппарат уполномоченного поступило 3003 обращения, что на 4% больше, чем в 2020 году, 48% вопросов касались личных прав и 43% — социальных.

Граждан волновали вопросы получения плановой медпомощи, прохождения профосмотров, введения сертификатов о прохождении вакцинации, стоимости проведения ПЦР-тестов на COVID-19, а также земельные вопросы, благоустройство, экология, шумные соседи, обеспеченность местами в детских садах.

Полный доклада Омбудсмена доступен на сайте.