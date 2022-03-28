Блогершу отправили на обязательные работы за откровенную фотосессию на фоне Исаакиевского собора

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В Петербурге суд огласил приговор в отношении блогерши Ирины Волковой, которая летом 2020 года сфотографировалась на фоне Исаакиевского собора в нижнем белье.

Фотографии и видео девушка разместила в социальной сети, чем, по мнению суда, оскорбила верующих. Волкова признала свою вину и раскаялась.

medium_Безымянный-2.png
Фото: соцсети

Суд назначил наказание ей в виде 180 часов обязательных работ, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Вам будет интересно
Блогершу отправили на обязательные работы за откровенную фотосессию на фоне Исаакиевского собора Петербург, обязательные работы, Исаакиевский собор
Болучевский проведет в колонии 8 лет за хищение 764 млн рублей из бюджета Выборгского района
Суд Петербурга вынес еще один приговор по делу о хищении денег из казны Выборгского района Ленобласти. Бывший председатель комитета финансов района...
28.03.2022 52
Автор