Блогершу отправили на обязательные работы за откровенную фотосессию на фоне Исаакиевского собора

В Петербурге суд огласил приговор в отношении блогерши Ирины Волковой, которая летом 2020 года сфотографировалась на фоне Исаакиевского собора в нижнем белье.
Фотографии и видео девушка разместила в социальной сети, чем, по мнению суда, оскорбила верующих. Волкова признала свою вину и раскаялась.
Суд назначил наказание ей в виде 180 часов обязательных работ, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
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