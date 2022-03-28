Блогершу отправили на обязательные работы за откровенную фотосессию на фоне Исаакиевского собора

В Петербурге суд огласил приговор в отношении блогерши Ирины Волковой, которая летом 2020 года сфотографировалась на фоне Исаакиевского собора в нижнем белье.

Фотографии и видео девушка разместила в социальной сети, чем, по мнению суда, оскорбила верующих. Волкова признала свою вину и раскаялась.

Суд назначил наказание ей в виде 180 часов обязательных работ, сообщает объединенная пресс-служба судов города.