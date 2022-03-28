Болучевский проведет в колонии 8 лет за хищение 764 млн рублей из бюджета Выборгского района

Суд Петербурга вынес еще один приговор по делу о хищении денег из казны Выборгского района Ленобласти.

Бывший председатель комитета финансов района Александр Болучевский получил 8 лет колонии строго режима. Также суд постановил взыскать с экс-чиновника в пользу администрации Выборгского района материальный ущерб в размере 764 млн рублей.

Источник: 78.ru

Накануне суд отправил в колонию на 4,5 года директора МКУ «Выборгский районный центр финансово-бухгалтерского обслуживания» Оксану Чугункину. Еще один участник хищения бюджетных средств — предприниматель Алексей Котляренко — получил условный срок.

Напомним, Александр Болучевский подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Экс-чиновник рассказал о хищении более 700 млн рублей и заявил, что половину отдал за место в мэрии Москвы. Также был задержан глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов, он сейчас находится под домашним арестом.